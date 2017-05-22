التعليم: تدريب الملاحظين على اكتشاف اختراعات الغش الطلابية

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قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، إنه لا صحة نهائيا لكل ما نشر مؤخرا بشأن تغيير جدول امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن كل هذه مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأكد حجازي أن الوزارة مستعدة لامتحانات الثانوية العامة هذا العام، وسيتم تدريب الملاحظين على اكتشاف الاختراعات التي يستخدمها الطلاب في الغش مثل النظارة الإلكترونية والساعة الإلكترونية وغيرها من وسائل الغش الحديثة.

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وأشار رئيس قطاع التعليم العام إلى أن صفحات الغش مراقبة بدقة شديدة من قبل الجهات الأمنية، موضحا أنه ضمن خطة الامتحانات تقصير المسافة بين طباعة المواد الدراسية، مشيرا إلى يتم تسليم أسماء المواقع التى تروج للغش أول بأول للجهات المسئولة، مؤكدا لم يتم حتى الآن الاستقرار على استخدام أجهزة التشويش على لجان الشغب.

وأضاف حجازي "أتوقع نسبة نجاح وانضباط للثانوية العامة" محذرا من أن أي ورقة سوف تخرج من اللجنة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الملاحظين والمراقبين والطالب نفسه، قائلا: القانون سيطبق على الجميع والوزارة تثق فى المعلمين وهم أساس ضبط الامتحانات.