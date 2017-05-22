فيديو.. شومان: علينا معاقبة الدول الداعمة للإرهاب

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قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إنه يجب التحرك لتجفيف منابع الإرهاب ومعاقبة الدول التي تدعمه وتستضيف عناصره، مؤكدا أن هناك دول تساند الإرهاب وتدعمه ماديًا وتمده بالأسلحة.

وأضاف شومان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك عندنا"، المذاع على قناة "المحور": "لابد من مواجهه العالم بمخاطر الإرهاب والكشف عن الأسباب الحقيقية لظاهرتي الإرهاب والإسلاموفوبيا، والتحدث بصراحة عن ما علي المسلمين وما عليهم".

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وتابع وكيل الأزهر "لدينا أخطاء وفهم خاطئ لبعض النصوص الإسلامية، فالبعض يظهر الإسلام بإنه المارد الأكبر الذي سيبتلع الناس وهذا ليس صحيح، وعلينا تصحيح هذه الصورة السلبية".