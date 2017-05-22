رئيس تنظيم الاتصالات يفتتح منتدى الشرق الأوسط لنظام أسماء النطاقات  

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افتتح اليوم المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فعاليات منتدى الشرق الأوسط الرابع لنظام أسماء النطاقات (DNS) والمنعقد بالقاهرة في الفترة من 22-23 من شهر مايو الجاري تحت عنوان "تعزير الوجود الرقمي في الشرق الأوسط"، ويستضيفه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتنظمه مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المُخصصة (ICANN) بالشراكة مع مجتمع الإنترنت (ISOC)

وأكد "عبد الواحد" على حرص مصر باستضافة تلك المحافل الدولية والإقليمية، من منطلق دورها الرائد في هذا المجال واستراتيجيتها الراسخة في تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات لا سيما على النطاق الاقليمي، خاصة وأن منتدى الشرق الأوسط "لأسماء نطاقات الإنترنت" يمثل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات بين مصر وكافة دول الشرق الأوسط، ويتيح مجالًا مناسبًا لدراسة ومناقشة آخر تطورات صناعة أسماء النطاقات على الصعيد الدولي والإقليمي، وكذلك الوقوف على الفرص الاستثمارية في هذا المجال - بما يساهم بشكل مباشر في تنمية وتقدم قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري بشكل عام.

وعبّر رئيس جهاز تنظيم الاتصالات عن ثقته في استمرار التعاون المثمر مع هيئة الآيكان، خاصة في ظل الجهود التي تقوم بها آيكان لتطوير صناعة أسماء النطاقات في المنطقة والتي كان إحدى ثمارها انشاء المركز الإقليمي لريادة أعمال أسماء النطاقات في مصر 2014 بما ساهم في تطوير القدرات اللازمة لصناعة النظام في منطقتي أفريقيا والشرق الأوسط وتزويدها بالخبرات والمهارات المناسبة لوضع آليات هذه الصناعة.

فيما أشار باهر عصمت نائب رئيس هيئة أيكان لشئون مشاركة أصحاب المصالح العالميين في منطقة الشرق الأوسط، إلى أن منتدى الشرق الأوسط لنظام (أسماء النطاقات) في دورته الرابعة يهدف إلى القيام بذلك من خلال توفير منصة هامة لجميع الأطراف المعنية بهذا المجال الأفراد والشركات والمؤسسات لصانعي السياسات حتى يتسنى لهم التعلم من الخبراء العالميين وتبادل الخبرات الثرية والاطلاع على أحدث التوجهات الجديدة والناشئة في هذه الصناعة.

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ويتناول المنتدى مواضيع تتعلق بسوق أسماء النطاقات "أسماء روابط المواقع الإلكترونية" والنطاق العالمي للإنترنت، ووجهات النظر الإقليمية في القضايا المتعلقة بهذا المجال، بالإضافة إلى المواضيع الأخرى المتعلقة بخدمات النطاقات مثل قضايا الاقتصاد الرقمي الإقليمي، واستضافة الأعمال وريادة الأعمال في مصر، ودور المرأة في صناعة التكنولوجيا، حيث يقوم المنتدى بمناقشة عدة مواضيع من خلال أكثر من ثلاثين متحدث من هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة وهيئات ومنظمات الإنترنت الأخرى ومسجلي أسماء النطاقات والمسجلين من مقدمي طلبات الحصول على أسماء نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدول (ccTLDs) ونطاقات المستوى الأعلى العامة الجديدة (gTLDs) وصناع السياسات ومقدمي خدمات الإنترنت وشركات تكنولوجيا المعلومات وأصحاب العلامات التجارية والشركات القانونية والأكاديميين والقائمين على المجتمع المدني وذلك بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

ويهدف منتدى الشرق الأوسط الرابع لنظام اسم النطاق إلى الجمع بين الأطراف المهتمة من المنطقة والخبراء العالميين في الميدان، وذلك لتبادل الخبرات وإطلاع الجمهور على التطورات الجديدة في صناعة النطاقات على الصعيدين العالمي والإقليمي.

ويتيح المنتدى للمشاركين فرصة للقيام بالتفاعل مع قيادة ICANN وخبراء الصناعة بشأن التطورات الأخيرة وأبرز الاتجاهات في صناعة النطاقات العالمية، ومناقشة مختلف الجوانب التجارية والتقنية والسياسية لصناعة النطاقات، بالإضافة إلى التعرف على النهج الجديدة لإنشاء وتوسيع التواجد التجاري عبر الإنترنت.