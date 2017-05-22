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استغاثات لرئاسة الجمهورية لإنقاذ 22 عاملا بـ«أسمنت طرة»

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استغاثات لرئاسة الجمهورية لإنقاذ 22 عاملا بـ«أسمنت طرة» استغاثات لرئاسة الجمهورية لإنقاذ 22 عاملا بـ«أسمنت طرة»

التحرير

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أرسل عدد من أفراد الأمن بشركة أسمنت طرة أربع استغاثات لرئاسة الجمهورية ووزير الداخلية ولرئيس مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بسبب القبض على 22 فرد أمن من زملائهم صباح اليوم الإثنين، من مقر الشركة دون أسباب.

وقال مشرف الأمن أحمد سعد، لـ"التحرير" إنه تقدم بالاستغاثات للجهات المذكورة لمطالبتها بالتحقيق فيما حدث لزملائهم دون أمر قضائي بضبطهم وإحضارهم، مشيرًا إلى أن العمل يسير بانتظام بالشركة ولم يتوقف العمل منذ أن تم الإعلان عن اعتصام أفراد الأمن، أول أبريل الماضي.

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وأضاف سعد أنه أثبت بالاستغاثات المرسلة اقتحام قوات الأمن مقر الشركة فجر اليوم، بالرغم من سلمية اعتصام زملائه بالعمل وأثناء تأدية عملهم، وأن الاعتصام يتم تداوله بين الورديات الثلاث، بحيث لا تتعطل مسيرة العمل بالشركة.

وأكد المشرف على أمن شركة أسمنت طرة أن الاعتصام الذي بدأوه هدفه المطلبة بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحق أفراد الأمن بالشركة في التعيين والمساواة بالعمالة التابعة للشركة في الامتيازات المالية والإدارية، وأن هدفهم مُعلن منذ بدء الاعتصام أوائل أبريل الماضي.

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التحرير

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