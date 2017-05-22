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مخاوف من تشريد «الاستثمار» لـ2200 عامل بالسويس

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مخاوف من تشريد «الاستثمار» لـ2200 عامل بالسويس مخاوف من تشريد «الاستثمار» لـ2200 عامل بالسويس

التحرير

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تقدم النائب عبد الحميد كمال، عن محافظة السويس صباح اليوم الإثنين، بسؤال لوزيرة الاستثمار حول أوضاع شركة "بلازا" بالسويس، وطالبها بالتدخل للتحقيق في المعوقات التي تواجهها الشركة من قِبل منطقة الاستثمار بالسويس.

وأوضح النائب في تصريحات لـ"التحرير" أن البيئة تطالب إدارة الشركة بدفع مبلغ 2 مليون جنيه بسبب المخلَّفات التي تنتج عن الشركة، بالرغم من أنها اتفقت مع الإدارة في وقت سابق على التخلص منها دون غرامات مالية كبيرة.

ونوه النائب بأن الشركة بهذه الغرامات تتعرض لمعوقات عديدة، مما سيؤدي إلى تشريد المئات من العمال العاملين بها، ووقف التصدير الذي تستفيد منه الدولة من إنتاج الشركة.

وأضاف كمال أنه استنادًا إلى المادة 129 من الدستور، يطالب بحضور الوزيرة لإيجاد حلول للمشكلات والمعوقات الإدارية والفنية التى تواجه شركة "بلازا" لصناعة الملابس الجاهزة بالسويس والتي يعمل بها 2200 عامل، من بينهم 1000 عامل ماهر.

وتابع النائب بأن الشركة تقوم بتصدير الملابس الجاهزة وتساعد في الاقتصاد الوطني وتوفر فرص العمل، مطالبًا رئيس المجلس بإحالة السؤال إلى لجنة الصناعة وسرعة عقد لجنة خاصة لمناقشة الأمر.

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التحرير

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