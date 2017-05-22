أبو الغيط يتوجه إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع «الرباعية» بشأن ليبيا

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يتوجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا الذي يعقد غدا الثلاثاء، بمشاركة كل من فدريكا موجريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، ومارتن كوبلر المبعوث الأممي إلى ليبيا، وجاكايا كيكويتي الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي إلى ليبيا.

وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الاجتماع يأتي متابعة للاجتماع الأول للمجموعة الرباعية والذي كان أبو الغيط قد استضافه بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة في 18 مارس الماضي، لافتا إلى أن اجتماع بروكسل يهدف إلى مواصلة التنسيق والتشاور القائم بين الجامعة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي حول مجمل تطورات الشأن الليبي والعمل بشكل مشترك من أجل مرافقة الأشقاء الليبيين في العملية السياسية الرامية إلى استكمال تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في "الصخيرات".

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وأضاف عفيفي أن اجتماع بروكسل سوف يناقش أيضا آخر التطورات الأمنية على الساحة الليبية، وخاصة في ضوء تصاعد حدة التوتر في العاصمة طرابلس والهجوم المسلح الوحشي الذى تعرضت له قاعدة براك الجوية جنوب ليبيا؛ موضحا أن المجموعة الرباعية ستعيد التأكيد على موقفها الثابت الداعم لكل الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب في ليبيا، ورفض اللجوء إلى الخيار العسكري أو التدخل العسكري الأجنبي في البلاد، وأهمية مواصلة المسار السياسي للتوصل إلى الحلول التوافقية المطلوبة لاستكمال الاستحقاقات المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات.