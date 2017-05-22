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مجازاة 12 من العاملين بمستشفى صدر المنوفية

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مصراوي Masrawy

جولة مفاجئة لوكيل الوزارة على المستشفى (1)جولة مفاجئة لوكيل الوزارة على المستشفى (1)

جولة مفاجئة لوكيل الوزارة على المستشفى (2)جولة مفاجئة لوكيل الوزارة على المستشفى (2)

جولة مفاجئة لوكيل الوزارة على المستشفى (3)جولة مفاجئة لوكيل الوزارة على المستشفى (3)

المنوفية مروة فاضل:
قررت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم الإثنين، مجازاة 12 من العاملين بمستشفى صدر شبين الكوم، بخصم 3 أيام من راتب كل منهم.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوكيل الوزارة على المستشفى، حيث تبين غياب 12 من العاملين بالمستشفى دون إذن مسبق.

وتفقدت سرور، غرفة المعمل الجديدة، والخزان الجديد الذي تم تغييره وتعديل مدخل العيادات الخارجية.

كما مرت على الأقسام الداخلية، واطمأنت على حسن تقديم الخدمة الطبية للمرضى، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

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