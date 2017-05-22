تيلرسون: زيارة ترامب "فرصة" لدفع محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين

(أ ف ب)

أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الاثنين، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية تشكل "فرصة" لدفع محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال تيلرسون لصحافيين على متن طائرة "اير فورس وان" الرئاسية بعد وقت قليل من هبوطها في مطار تل ابيب "يشعر الرئيس أن هناك فرصة"، مؤكدًا أن الرئيس "قال إنه مستعد لبذل جهود شخصية بهذا الصدد (...) في حال كان الاسرائيليون والقيادة الفلسطينية على استعداد لان يكونوا جادين في المشاركة ايضا".

وتسعى ادارة ترامب التي تبحث عن سبل لإحياء جهود عملية السلام المتعثرة بين اسرائيل والفلسطينيين، إلى دفع الجانبين إلى اتخاذ تدابير تساعد على بناء جو من الثقة لاستئناف مفاوضات السلام.

وجهود السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الاميركية في أبريل 2014.

ويبقى حل الدولتين، أي وجود دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تتعايشان جنباً إلى جنب بسلام، المرجع الاساسي للاسرة الدولية لحل الصراع.