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بالصور .. مدير أمن القاهرة يقود حملة لاسترداد 13 فدان من أراضي الدولة

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مصراوي Masrawy

حملة لاسترداد 13 فدان من أراضي الدولة (1)حملة لاسترداد 13 فدان من أراضي الدولة (1)

حملة لاسترداد 13 فدان من أراضي الدولة (2)حملة لاسترداد 13 فدان من أراضي الدولة (2)

حملة لاسترداد 13 فدان من أراضي الدولة (3)حملة لاسترداد 13 فدان من أراضي الدولة (3)

حملة لاسترداد 13 فدان من أراضي الدولة (4)حملة لاسترداد 13 فدان من أراضي الدولة (4)

حملة لاسترداد 13 فدان من أراضي الدولة (5)حملة لاسترداد 13 فدان من أراضي الدولة (5)

حملة لاسترداد 13 فدان من أراضي الدولةحملة لاسترداد 13 فدان من أراضي الدولة

حملة لاسترداد 13 فدان من أراضي الدولة (7)حملة لاسترداد 13 فدان من أراضي الدولة (7)

حملة لاسترداد 13 فدان من أراضي الدولة (8)حملة لاسترداد 13 فدان من أراضي الدولة (8)

حملة لاسترداد 13 فدان من أراضي الدولة (9)حملة لاسترداد 13 فدان من أراضي الدولة (9)

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، جهودها لتنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، ونهر النيل ومنافع الري والصرف، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية.

أسفرت جهود الحملات الأمنية التي قادها اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة عن تنفيذ قرارات إزالة بمنطقة القديمة على مساحة 13 فدان مملوكين للدولة بمنطقة عزبة خير الله، عبارة عن (13 فدان بحيرة كبريتية تم الردم والبناء عليها بيوت من طابق واحد وعشش) تم ازاله كافة صور التعديات المقامة على الاراضي وتسليمها للجهة المنفذة.

وسلمت أجهزة الأمن الأراضي المستردة إلى لجنة مشرفة على التنفيذ، وعُينت الخدمات الأمنية اللازمة لمنع معاودة التعديات على الأرضي.

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