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بالصور- فستان "إيفانكا" الذي زارت به السعودية ينفد من الأسواق.. وهذا سعره

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مصراوي Masrawy

فستان "إيفانكا" الذي زارت به ينفد من الأ

كتب - هشام عواض:

أحدثت إيفانكا جدلًا خلال زيارتها برفقة والدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسعودية وارتداءها فستانًا نال استحسان الكثيرات.

ظهرت إيفانكا في مقر إقامة الوفد الرئاسي الأميركي في أحد فنادق الرياض، مرتدية فستانًا أسود اللون وعليه أوراق شجر، مما أثار وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عنه، بحسب ما ذكره موقع "الحرة".

وقالت وسائل إعلام أميركية إن جميع الكميات التي عرضها متجر Cédric Charlier الإلكتروني من هذا الفستان نفدت بعد ساعات قليلة من ظهور إيفانكا وهي ترتديه برفقة زوجها جاريد كوشنير في الرياض.

والفستان الذي عرضته Cédric Charlier من تصاميم صيف 2017، وتميز بلونه الأسود وأوراق الشجر التي زينته، وبعد ظهور إيفانكا به سارعت نساء للتسابق من أجل الحصول عليه. ويبلغ سعر الفستان 1490 دولار أي ما يقارب 27 ألف جنيه مصري.

فستان

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