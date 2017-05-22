أخبار عاجلة

شاهد| 3 فضائح جديدة تفجرها ريم البارودي عن أحمد سعد وسمية الخشاب.. الثانية صادمة -
بث مباشر| السيسي يصل دمياط لافتتاح بعض المشروعات التنموية -
السيسي يفتتح بعض المشروعات القومية بدمياط -
أسرة «رونالدو» تغادر مطار الغردقة عائدة لبلادها -
كيفية تسجيل علاج فيروس سى من خلال موقع التأمين الصحى -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول -
غرق شاب في مياه ترعة السلام أثناء السباحة -
ترامب يصل قصر الرئاسة الفلسطينية للقاء عباس -
مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

استعدادات شارع المعز لمهرجان رؤية هلال "رمضان"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

احتفال-العام-الماضي-بيوم-الرؤيةاحتفال-العام-الماضي-بيوم-الرؤية

احتفال-العام-الماضي-بيوم-الرؤية.jpg-2احتفال-العام-الماضي-بيوم-الرؤية.jpg-2

احتفال-العام-الماضي-بيوم-الرؤية.jpg-3احتفال-العام-الماضي-بيوم-الرؤية.jpg-3

احتفال-العام-الماضي-بيوم-الرؤية.jpg-4احتفال-العام-الماضي-بيوم-الرؤية.jpg-4

احتفال-العام-الماضي-بيوم-الرؤية.jpg-5احتفال-العام-الماضي-بيوم-الرؤية.jpg-5

احتفال-شارع-المعز-بيوم-الرؤيةاحتفال-شارع-المعز-بيوم-الرؤية

كتبت- ميرا ماهر

كعادة كل عام، يستعد شارع المعز لدين الله الفاطمي للاحتفال بليلة رؤية هلال شهر رمضان الكريم على أنغام المزمار والتنورة.

تتحول المنطقة مع ثبوت رؤية الهلال إلى يوم احتفالي مميز، تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الآثار وبالتعاون مع مؤسسة "حوار" لفنون ثقافات الشعوب.

وبعد تدشين المشروع القومي لإحياء الفنون التاريخية، تحت مسمى "القاهرة في ألف عام"، الذي يستهدف تحويل شارع المعز إلى سوق وملتقى دولي للتراث، تبدأ مظاهر الاحتفال بالرؤية في تمام الساعه 6 مساءً من أمام باب الفتوح بشارع المعز، يوم الجمعه 29 شعبان 1438 هجرية، الموافق 26 مايو 2017 ميلادية.

ويستمر موكب النور وصولاً إلى مدرسة الناصر محمد بن قلاوون أمام متحف النسيج .

ويعقب الموكب عرض فنى لفرقة "رسالة سلام الدولية" بمشاركة فرقة "المرعشلى السورية" ومجموعة كبيرة من المنشدين للتراث الدينى لأشهر شيوخ الإنشاد بمصر.

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول

وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول

غرق شاب في مياه ترعة السلام أثناء السباحة

غرق شاب في مياه ترعة السلام أثناء السباحة

ترامب يصل قصر الرئاسة الفلسطينية للقاء عباس

ترامب يصل قصر الرئاسة الفلسطينية للقاء عباس

مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية

مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية