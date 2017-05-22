استعدادات شارع المعز لمهرجان رؤية هلال "رمضان"

كتبت- ميرا ماهر

كعادة كل عام، يستعد شارع المعز لدين الله الفاطمي للاحتفال بليلة رؤية هلال شهر رمضان الكريم على أنغام المزمار والتنورة.

تتحول المنطقة مع ثبوت رؤية الهلال إلى يوم احتفالي مميز، تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الآثار وبالتعاون مع مؤسسة "حوار" لفنون ثقافات الشعوب.

وبعد تدشين المشروع القومي لإحياء الفنون التاريخية، تحت مسمى "القاهرة في ألف عام"، الذي يستهدف تحويل شارع المعز إلى سوق وملتقى دولي للتراث، تبدأ مظاهر الاحتفال بالرؤية في تمام الساعه 6 مساءً من أمام باب الفتوح بشارع المعز، يوم الجمعه 29 شعبان 1438 هجرية، الموافق 26 مايو 2017 ميلادية.

ويستمر موكب النور وصولاً إلى مدرسة الناصر محمد بن قلاوون أمام متحف النسيج .

ويعقب الموكب عرض فنى لفرقة "رسالة سلام الدولية" بمشاركة فرقة "المرعشلى السورية" ومجموعة كبيرة من المنشدين للتراث الدينى لأشهر شيوخ الإنشاد بمصر.