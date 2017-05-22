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الفريق محمود حجازي يبحث التعاون العسكري مع مدير المخابرات البريطانية

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الفريق محمود حجازي يبحث التعاون العسكري مع مدير المخابرات البريطانية الفريق محمود حجازي يبحث التعاون العسكري مع مدير المخابرات البريطانية

مصراوي Masrawy

الفريق محمود حجازي يبحث التعاون العسكري مع مدير ال

كتب- مصطفى المنشاوي

التقى الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول جوي فيليب أوسبورن، مدير جهاز المخابرات العسكرية البريطانية والوفد المرافق له الذى يزور حالياً.

تناول اللقاء، تبادل الرؤى حول بعض القضايا المطروحة، وما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات تلقى بظلالها على الأمن والاستقرار بالساحتين الإقليمية والدولية، وكذا دعم سبل التعاون العسكرى ونقل وتبادل المعلومات والخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفير البريطاني بالقاهرة.

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