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بالصور- رئيس الوزراء: ٧٠ مليار جنيه دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة للدولة

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رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (1)رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (1)

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (2)رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (2)

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (3)رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (3)

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (4)رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (4)

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (5)رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (5)

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (6)رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (6)

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (8)رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (8)

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (7)رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (7)

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمراترئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (10)رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (10)

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (11)رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (11)

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (12)رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (12)

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (13)رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (13)

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (14)رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (14)

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (15)رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (15)

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (16)رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (16)

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (18)رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (18)

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (17)رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (17)

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (19)رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (19)

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (20)رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (20)

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (21)رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (21)

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (22)رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان المقام بقاعة المؤتمرات (22)

كتب- محمد غايات:

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن السلع متوافرة بدرجة كبيرة، وأنهم يسعون لتخفيض الأسعار بعرض كميات كبيرة من السلع في كافة المنافذ المملوكة الدولة، مشيرًا إلى أن استمرت في بيع كميات اللحوم والدواجن التي كانت بحوزتها بعد تحرير سعر الصرف بالسعر القديم ولكي تستمر في توفير السلع للمواطنين، حدثت زيادة ولكن في النهاية يتم البيع بسعر التكلفة للمواطنين.

وأكد رئيس مجلس الوزر، أن دعم السلع التموينة في الموازنة الجديدة يتراوح بين ٦٩ -٧٠ مليار جنيه من إجمالي دعم يبلغ ٢٤٠ مليار جنيه، وذلك عن موازنة ٢٠١٧-٢٠١٨، وأن الدعم المقدم من جانب الحكومة للسلع التموينية بهدف تخفيض الأسعار.

وفي رده على سؤال حول تأثير قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، أوضح رئيس مجلس الوزراء، أن القرار يأتي كإجراء نتيجة ارتفاع التضخم، قائلًا: "إن شاء الله تكون لفترة محدودة".

وكان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، افتتح معرض "أهلًا رمضان" المقام بقاعة المؤتمرات يرافقه الدكتور علي المصيلحي وزير والتجارة الداخلية والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة، حيث تفقد أجنحة الشركات المشاركة، وأشاد بجودة السلع المعروضة وبنسب التخفيضات في الاسعًار وعدد الشركات المشاركة.

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