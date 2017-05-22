بالصور.. إزالة 4987 حالة تعد على 244 ألف فدان بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

تابع عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم الإثنين، أعمال حملات الإزالة بمركز ملوي، وأثنى على جهود جميع العاملين في تنفيذ الإزالات بجميع المراكز، مطالبًا بتكثيف العمل والجهود لإعادة حقوق الدولة وتحقيق العدالة.

وقال "البديوي" إن الوحدات المحلية تواصل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية جهودها في إزالة وحصر جميع حالات التعديات على أراضى أملاك الدولة داخل نطاق المحافظة، بهدف استرداد أراضى الدولة ومنع التعدي عليها مرة أخرى، بعدما بلغ إجمالى عدد الحالات المزالة حتى أمس الأحد 4987 حالة على مساحة 244 ألف و393 فدان، كما بلغت مساحة الأراضى التي تم التقدم بطلبات تقنين أوضاعها 171 ألف و315 فدانًا.

أوضح تقرير غرفة العمليات المعروض على المحافظ، النتائج التي أسفرت عنها حملات الإزالة، ففي مركز ومدينة مغاغة، جرى إزالة 456 حالة تعدى خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات على أرض أملاك الدولة بـ7 قرى على مساحة 17540 فدانًا و16 سهمًا.

وفي مركز ومدينة المنيا، أزالت الوحدة المحلية 165 حالة تعدٍ على مساحة 9379 فدانًا، كما جرى تقنين الأوضاع لـ 186 حالة على مساحة 5212 فدانًا.

وفى مركز ومدينة بني مزار، جرى إزالة 12 حالة تعدى بالبناء على الأرض أملاك الدولة على الطريق الصحراوي الغربي بقرية البهنسا بمساحة 3.750.000 متر مربع مباني وأرض بور، كما تم أخذ تعهد على المواطنين المزارعين بـ34 حالة بمساحة 31 فدان و12 قيراط بالتقدم إلى الجهة صاحبة الولاية لتقنين أوضاعهم.

وفى مركز ومدينة أبو قرقاص، أزالت الوحدة المحلية 16 حالة تعدٍ على أرض أملاك الدولة بمساحة 3310 مترًا و8 حالات لهيئة الآثار بمساحة 5010 مترًا، كما قامت باسترداد قطعتين أرض الأولى إحداهما تابعة لهيئة البريد والثانية تابعة لهيئة الأبنية التعليمية مخصصة لبناء مدرسة عليها لخدمة أهالى القرية.

بينما في مركز ومدينة ملوي قامت الوحدة المحلية بإزالة 117 حالة تعدٍ على ارض أملاك الدولة، كما تم تقنين أوضاع 36 حالة على مساحة 6355 فدان.

وكلّف المحافظ الجهات المعنية ورؤساء المدن والمراكز بالمضي قدمًا في تنفيذ خطه إزالة التعديات، وإرسال تقارير يومية لغرفة عمليات المحافظة، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري وبكل حسم مع تلك التعديات وإزالتها والسير نحو الحفاظ على هيبة الدولة ومنع التعدي عليها مرة أخرى، مؤكدًا وضع خطة محكمة لإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة بشكل يومي.