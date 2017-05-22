أخبار عاجلة

شاهد| 3 فضائح جديدة تفجرها ريم البارودي عن أحمد سعد وسمية الخشاب.. الثانية صادمة -
بث مباشر| السيسي يصل دمياط لافتتاح بعض المشروعات التنموية -
السيسي يفتتح بعض المشروعات القومية بدمياط -
أسرة «رونالدو» تغادر مطار الغردقة عائدة لبلادها -
كيفية تسجيل علاج فيروس سى من خلال موقع التأمين الصحى -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول -
غرق شاب في مياه ترعة السلام أثناء السباحة -
ترامب يصل قصر الرئاسة الفلسطينية للقاء عباس -
مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. محميات البحر الأحمر تنظم حملات للرصد وتنظيف قاع البحر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محميات البحر الأحمر (1)محميات البحر الأحمر (1)

محميات البحر الأحمر (2)محميات البحر الأحمر (2)

محميات البحر الأحمر (3)محميات البحر الأحمر (3)

محميات البحر الأحمر (4)محميات البحر الأحمر (4)

محميات البحر الأحمر (5)محميات البحر الأحمر (5)

محميات البحر الأحمر (6)محميات البحر الأحمر (6)

محميات البحر الأحمرمحميات البحر الأحمر

محميات البحر الأحمر (8)محميات البحر الأحمر (8)

محميات البحر الأحمر (9)محميات البحر الأحمر (9)

البحر الأحمر . أحمد عوض:

نظمت محميات البحر الأحمر، اليوم الإثنين، حملات لرصد وتنظيف قاع البحر، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي.

وقال الدكتور أحمد غلاب، مدير فرع المحميات بالبحر الأحمر، إن الفعاليات ستستمر على مدار اليومين المقبلين، بمشاركة عدد من الغطاسين المتطوعين في مناطق شعاب السقالة وأبومنقار.

وأشار غلاب إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يحمل شعار التنوع البيولوجي والسياحة المستدامة، وهي فرصة لرفع الوعي بأهمية السياحة المستدامة، بما يفيد النمو الاقتصادي.

وفي سياق متصل، قامت الإدارة العامة لشؤون البيئة بالغردقة، بحملة متابعة لعدد من المناطق بالمدينة، لرصد وإزالة أي مخالفات بيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول

وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول

غرق شاب في مياه ترعة السلام أثناء السباحة

غرق شاب في مياه ترعة السلام أثناء السباحة

ترامب يصل قصر الرئاسة الفلسطينية للقاء عباس

ترامب يصل قصر الرئاسة الفلسطينية للقاء عباس

مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية

مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية