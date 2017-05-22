بالصور.. محميات البحر الأحمر تنظم حملات للرصد وتنظيف قاع البحر

البحر الأحمر . أحمد عوض:

نظمت محميات البحر الأحمر، اليوم الإثنين، حملات لرصد وتنظيف قاع البحر، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي.

وقال الدكتور أحمد غلاب، مدير فرع المحميات بالبحر الأحمر، إن الفعاليات ستستمر على مدار اليومين المقبلين، بمشاركة عدد من الغطاسين المتطوعين في مناطق شعاب السقالة وأبومنقار.

وأشار غلاب إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يحمل شعار التنوع البيولوجي والسياحة المستدامة، وهي فرصة لرفع الوعي بأهمية السياحة المستدامة، بما يفيد النمو الاقتصادي.

وفي سياق متصل، قامت الإدارة العامة لشؤون البيئة بالغردقة، بحملة متابعة لعدد من المناطق بالمدينة، لرصد وإزالة أي مخالفات بيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.