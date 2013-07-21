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فيديو - مدرب بازل: النني في المستشفى .. ولا نعلم موعد عودته

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فيديو - مدرب بازل: النني في المستشفى .. ولا نعلم موعد عودته فيديو - مدرب بازل: النني في المستشفى .. ولا نعلم موعد عودته

أكد مورات ياكين المدير الفني لبازل على أن لاعب الوسط المصري محمد النني تم نقله إلى المستشفى وذلك على خلفية إصابة لحقت به أمام جراسهوبرز في مواجهة الأحد.

وشارك النني أساسيا قبل أن يسقط متأثرا بألام في كتفه بعد 35 دقيقة فقط نقل على أثرها للمستشفى.

وقال ياكين عقب المباراة في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لبازل: "لا يمكننا تحديد شيء دقيق الآن حول النني".

وأضاف "اللاعب قال أنه أصيب في الكتف، وسنتحقق من الأشعة من خلال المستشفى، ونتمنى عودة سريعة له".

وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي أقيمت عصرا وسط درجة حرارة مرتفعة.

شاهد الإصابة

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فيديو اليوم السابع

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