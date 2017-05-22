بالصور.. طالبان بهندسة منوف يبتكران جهازًا لبرمجة تجارب الفيزياء

المنوفية مروة فاضل:

ابتكر طالبان بكلية الهندسة الإلكترونية بجامعة منوف، جهازًا إلكترونيًا متعدد القياسات، أطلقا عليه "Digital multimeter"، يستخدم في قياس الجهد والتيار وقيمة المقاومات، وسعة المكثفات، يعرض القراءات على شاشة lcd مدمجة بالجهاز.

يرسل الجهاز القراءات عبر البلوتوث، كما يعرضها من خلال تطبيق على الموبايل بصورة سهلة وواضحة.

وأشار الدكتور محمد شمس، الأستاذ بالكلية والمشرف على الابتكار، إلى أن الجهاز محاولة لتبسيط وتطوير العملية التعليمية، وخاصة الجانب العملي لدى الطالب من خلال جعل كل ما يخص الجزء العملي في يد الطالب بطريقة سهلة وميسرة.

وأضاف أن البرمجة تتم بواسطة لوحة التطوير "أندوريد"، ويحتوي التطبيق على شرح مفصل لكل تجارب معمل الفيزياء الخاص بالفرقة الإعدادية لكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف.

وأكد أن تطبيق البرنامج على الأندرويد مبني بلغة الـJava، بحيث يكون لدى الطالب كل ما يحتاجه من المادة النظرية أو العملية، إضافة لتوفير إمكانية تعديل السوفت وير.

ضم فريق العمل الطالبين حسام حسن الحسيني، وطارق محمد عبدالله، تحت إشراف الدكتور محمد شمس، والدكتور محمد داوود.