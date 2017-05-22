بالصور.. استرداد 9300 فدان بأسيوط لأملاك الدولة

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن المهندس ياسر الدسوقي،محافظ أسيوط، اليوم الإثنين،أن إجمالي حالات الإزالات للتعديات على أرض الدولة بلغت 833 حالة، بإجمالي مساحة 9300فدان وأكثر من 78 ألف متر مبان في 9 مراكز، داخل الزمام وخارج الزمام.

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين،أنه أصدر تعليماته المشددة لرؤساء المراكز بعدم السماح بعودة التعديات تحت أي ظرف، والتعامل معها بكل شدة طبقا للقانون، معلنًا استمرار حملات الإزالة يوميا بالتعاون مع مديرية الأمن والأحياء المختصة، لتنفيذ جميع قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة.

وأوضح المهندس محمد عبد الجليل النجار،سكرتير عام المحافظة،أن حملات اليوم السادس بالقرى والمراكز، أزالت 55 حالة بمساحة 5911 فدانا و9705 أمتار مبان خارج زمام مركز أسيوط، و36 حالة بمساحة 133 فدانا خارج الزمام بمركز ديروط.

وأضاف النجار أن الحملات مستمرة بجمع القرى والمراكز لاسترداد جميع أراض أملاك الدولة، مطالباً واضعي اليد على أملاك الدولة غير المستغلة أو المخصصة للنفع العام، بالمسارعة بتقديم طلب لتقنين وضع اليد عليها، وفقا للضوابط والإجراءات التي وضعتها المحافظة في هذا الشأن.