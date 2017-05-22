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الأهلي يخوض مرانه الرئيسي قبل مواجهة القطن

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الأهلي يخوض مرانه الرئيسي قبل مواجهة القطن الأهلي يخوض مرانه الرئيسي قبل مواجهة القطن

التحرير

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي اليوم الإثنين، في الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة - الرابعة بتوقيت الكاميرون - وذلك على ملعب المباراة وفي نفس توقيتها وفقا للائحة. 

ومن المنتظر أن يشارك جميع اللاعبين في المران، وأن يتم التأكيد على بعض الجوانب الخططية؛ وفقا لرؤية الكابتن حسام البدري المدير الفني، وكان الجهاز الفني قد عقد محاضرة فنية للاعبين بعد العشاء أمس، شاهد خلالها الفريق لقطات من مباريات فريق القطن.

وقام الكابتن حسام بتحديد نقاط القوة والضعف في المنافس وكيفية استغلالها في المباراة، مع شرح بعض الجوانب التكتيكية وتحركات اللاعبين؛ سواء عند بناء الهجمة أو في المرتدات السريعة، خاصة أن القطن يضم بين صفوفه لاعبين على مستوى عال ويتميزون بالسرعة والطول الفارع.

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وكان قد خضع لاعبو الفريق لجلسات استشفاء باستخدام حمامات الثلج، بعد العودة لفندق الإقامة، عقب مران الفريق الذي أقيم في الخامسة عصرًا على ملعب نادي القطن، واستمر أكثر من ساعة وربع.

وأكد الدكتور عبد المجيد هاشم، عضو الجهاز الطبي للنادي الأهلي، أن بعض اللاعبين خضعوا أيضا لجلسات علاج طبيعي ومساجٍ؛ لتخفيف الشعور بالتعب ولتجديد الدماء في العضلات؛ تجنبا للإصابات.

ويواجه الأهلي القطن الكاميروني عصر غدا الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري رابطة أبطال إفريقيا.

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التحرير

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