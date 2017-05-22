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صالح جمعة: أغلقنا صفحة الدوري.. ومباراة القطن صعبة

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صالح جمعة: أغلقنا صفحة الدوري.. ومباراة القطن صعبة صالح جمعة: أغلقنا صفحة الدوري.. ومباراة القطن صعبة

التحرير

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قال صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، : «مباراة القطن تعد صعبة للغاية لعدة أسباب؛ أهمها الدوافع القوية للفريقين على ضوء نتيجة مباراتي الجولة الأولى، فالأهلي تعادل مع «زاناكو»، فيما خسر القطن من مضيفة الوداد المغربي بهدفين دون رد، مما يجعل من مباراة الثلاثاء كما يقال على صفيح ساخن».

وأوضح أن مباريات الدور الأول من دوري المجموعات في بطولة إفريقيا مهمة للغاية؛ لأنها إما تصعب عليك المهمة عند انطلاق مباريات الدور الثاني، أو تقلل من الضغوط الواقعة عليك، ويتوقف هذا على جمع أكبر قدر من النقاط؛ سواء داخل أو خارج .

وأضاف صالح أن القطن فريق قوي، ويلعب وسط جماهيره، وفي أجواء مناخية غاية في الصعوبة، لكن في نفس الوقت لاعبو الأهلي لديهم من الخبرات ما يكفي للتعامل مع مثل هذه الأجواء.

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وأكد جمعة أنه وزملاؤه من اللاعبين أغلقوا ـ تماماـ صفحة الدوري، وتركيزهم الآن ينصب على الفوز بمباراة القطن، والانطلاق نحو تحقيق لقب بطولة إفريقيا؛ للمشاركة في كأس العالم للأندية.

واختتم صالح تصريحات بالتأكيد على جاهزيته للمشاركة في لقاء فريقه أمام القطن، إذا ما قرر الجهاز الاعتماد عليه، مؤكدا أنه وجميع اللاعبين تحت أمر الكابتن حسام البدري؛ سواء من سيشملهم التشكيل أو من سيتواجدون على دكة البدلاء، أو حتى خارج المباراة، فالجميع دوافعهم واحدة ويهمهم في المقام الأول تحقيق نتيجة إيجابية بغض النظر عن المشاركة من عدمها.

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التحرير

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