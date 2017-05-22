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أيوب: القطن يمتلك سرعات كبيرة وأطوال فارعة

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أيوب: القطن يمتلك سرعات كبيرة وأطوال فارعة أيوب: القطن يمتلك سرعات كبيرة وأطوال فارعة

التحرير

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قال الكابتن أحمد أيوب، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مستهل حديثه عن مباراة «القطن» التي تقام عصر الثلاثاء: «إن الأهلي طوى صفحة الدوري، وجاء إلى «جاروا» بكامل تركيزه؛ من أجل قطع خطوة مهمة في دوري الأبطال، خاصة أن اللعب في الدوري مختلف عن اللعب في بطولة إفريقيا؛ نظرا لاختلاف الدوافع بين البطولتين».

وأضاف أن الأهلي جاهز، وسيسعى لتقديم عرض قوي وتحقيق نتيجة إيجابية أمام القطن في ثاني مباريات الفريق في دوري المجموعات، وأن خبرات لاعبي الأهلي وإمكاناتهم تؤهلهم لتحقيق هذه النتيجة رغم الصعوبات؛ وفي مقدمتها المناخ الحار والرطوبة العالية.

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وأوضح أنه على الرغم من الغيابات المؤثرة؛ في ظل إصابة وليد سليمان، وأحمد حمودي وتأهيل أحمد حجازي، ومن قبلها إصابة مروان محسن، إلا إن الفريق قادر على تعويض هذه الغيابات، خاصة أن الأهلي يمتلك قائمة إفريقية قوامها 27 لاعبًا جميعهم على مستوى واحد من الكفاءة والخبرة.

وفيما يتعلق برؤيته لفريق القطن من خلال متابعته للعديد من مبارياته قال أيوب: «القطن فريق جيد ويمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، ولديهم سرعات كبيرة وأطوال فارعة، مما يتطلب ضرورة اللعب بمنتهى القوة والتركيز؛ حتى نعود من الكاميرون بنتيجة إيجابية تساعدنا كثيرًا في تكملة مشوار دور المجموعات بنجاح».

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التحرير

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