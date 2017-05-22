عبدالحفيظ وعدلي يحضران الاجتماع الفني لمباراة القطن

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سيحضر السابعة والنصف من مساء اليوم، الاثنين، الاجتماع الفني لمباراة القطن بصحبة الكابتن سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية، في حضور طاقم الحكام الجنوب إفريقي المكون من «فيكتور ميجيل»، ويعاونه مساعد أول «توبيلي فينجا» من الجابون، والمساعد الثاني «جوناس سيلو موشيدي» من جنوب أفريقيا، والحكم الرابع «كريستوفر هاريسون» من جنوب أفريقيا، ومراقب اللقاء «أسوو كولمن» من توجو، والمنسق العام «ابراهيما باري» من غينيا.

وأضاف عبد الحفيظ أن الاجتماع سيعقد في فندق «بلازا» ويشهد الاتفاق على ترتيبات المباراة وموعد حضور الفريقين للملعب، وغيرها من الأمور المتعلقة بالمباراة التي تقام في الخامسة عصر الثلاثاء بتوقيت القاهرة ـ الرابعة بتوقيت الكاميرون.

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وأشار مدير الكرة، إلى أن الأهلي سيرتدي في مباراة القطن القميص الأحمر والشورت الأزرق والجوارب الحمراء، فيما يرتدي القطن القميص الأبيض والشورت الأبيض والجوارب البيضاء.

وتابع بأن زي الفريقين يتم تحديده قبل المباراة من قبل الاتحاد الإفريقي «الكاف»؛ وفقا للتعليمات الجديدة التي تم إرسالها لجميع الفرق المشاركة في دوري الأبطال، ولم يعد الاتفاق عليه يتم في الاجتماع الفني كما كان في السابق.