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مؤتمر صحفي للبدري عقب إنهاء المران الرئيسي في الكاميرون

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مؤتمر صحفي للبدري عقب إنهاء المران الرئيسي في الكاميرون مؤتمر صحفي للبدري عقب إنهاء المران الرئيسي في الكاميرون

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قال سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي، إن هناك وفدًا من الاتحاد الكاميروني، بالإضافة لمسئولي «القطن» حضروا إلى فندق إقامة الأهلي صباح اليوم الإثنين؛ للتأكيد على موعد المؤتمر الصحفي للكابتن حسام البدري، المدير الفني، وأحد لاعبي الفريق قبل المباراة. 

وأضاف أنه تم الاتفاق على تحديد موعد المؤتمر الذي يقام في إحدى القاعات، عقب المران الجماعي للأهلي الذي يقام في الخامسة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، وعلى ملعب المباراة، على أن يقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق القطن بعد مران الفريق الكاميروني الذي يلي مران الأهلي.

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وتابع مدير العلاقات الخارجية أن التعليمات الخاصة بمباراة القطن والتي تسلمها الأهلي، شملت التأكيد على موعد حضور الفريقين لملعب المباراة، وذلك في تمام الثانية ظهرًا، مؤكدًا أن أبواب الإستاد ستفتح في الحادية عشرة ظهر يوم المباراة، وأن سعة الإستاد تبلغ قرابة 20 ألف متفرج. 

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