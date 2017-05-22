رئيس بعثة الأهلي في الكاميرون: مواجهة القطن «عنق الزجاجة»

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قال محمد جمال هليل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في الكاميرون، إن ثقته كبيرة في لاعبي الفريق، وفي قدرتهم على تقديم عرض قوي أمام القطن، في المباراة التي تقام في الخامسة عصر غدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد هليل أن المباراة تعد عنق الزجاجة ـ كما يقال ـ وتتطلب التركيز واللعب بكل قوة؛ من أجل تحقيق طموح الجماهير بالفوز باللقب والعودة إلى المشاركة في بطولة العالم للأندية.

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وأضاف عضو المجلس أن المباراة أيضا تسبق لقاء المقاصة المقبل بالدوري، ومن ثم فإنها تكتسب أهمية مضاعفة؛ حتى تمنح الفريق دفعه معنوية كبيرة سواء في البطولة المحلية أو في دوري الأبطال.

وأوضح هليل أن المباراة تقام في ظروف صعبة في ظل اللعب في مناخ حار ورطوبة عالية، مؤكدا على أن خبرة لاعبي الأهلي كبيرة وأنهم سبق أن واجهوا نفس الظروف من قبل، لافتا إلى قدرتهم على التعامل بنجاح مع كل هذه الأمور.