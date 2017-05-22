بالفيديو || طالبة بالطب البيطري تكشف عن حقيقة الصور الإباحية التي هددها بها زميلها وتصدم المشاهدين بما حدث له

سمر العشري

في برنامج 90 دقيقة الذي يقدمه معتز الدمرداش على قناة المحور، كان هناك اتصال تليفوني من طالبة بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة رفضت ذكر اسمها، أكدت من خلاله عن واقعة غريبة حيث قام زميل لها من الكلية بتهديدها من خلال صور إباحية لها مزيفة وغير حقيقية على حد قولها.

وأشارت الفتاة بأن زميلها أرسل لها على حسابها على الفيسبوك رسائل هددها فيها بنشر تلك الصور الغير حقيقية، وطلب منها مقابلته في أحد الشقق، وقد تقدمت الطالبة ببلاغ ضد ذلك الطالب والذي طلب منها أيضاً إرسال صور خليعة لها عبر الفيسبوك.

وقد تم القبض على زميلها والذي اعترف بجريمته بكل برود وبدون خوف وكأنه لا يأبه بما سوف يحدث له، أو لديه ثقة بأنه لن يصيبه أي مكروه، وسوف يخرج من تلك القضية بدون أي مشاكل وهو ما حدث فعلا بعد أن صدر ضده اليوم حكم بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وأضافت الفتاة بأن حقها بذلك قد ضاع.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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