تألق مع صبحي وتوفي بأزمة قلبية| معلومات لا تعرفها عن صاحب «الثلاث أصابع»

التحرير

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"ثروت" الثري المبذر في ملحمة "يوميات ونيس"، الذى يتباهى بكل ما يملكه وجملته الشهيرة "أنا عندي تلاتة" فى إشارة لامتلاكه لثلاثة أشياء من كل مقتنياته التي تعتبر من أبرز القفشات الكوميدية بين المصرين، هو الفنان شعبان حسين، الذي لا تستطيع أن تميّزه من اسمه ولكنك بالطبع لا تخطئ عندما تسمع صوته المرتفع وتنظر لملامحة المعروفة ومواقفة الكوميدية التي تعتبر بمثابة تأشيرة دخول لقلوب الكثيرون.

"التحرير" يرصد أبرز المعلومات عنه خلال التقرير التالي:

1_ ولد في 24 نوفمبر 1940، بمدينة بنها فيمحافظة القليوبية.

2_ درس في كلية الزراعة، لكن حبه للتمثيل جعله يلتحق بعدها بمعهد الفنون المسرحية.

3_تعرف خلال فتره دراسته في المعهد بالفنان محمد صبحي، وتعاون معه لسنوات طويلة على خشبة المسرح من خلال مسرحيات "تخاريف، وجهة نظر، لعبة الست، سكة السلامة 2000".

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4_قدم طوال مسيرته التي استمرت 50 عامًا ما يقرب من 111 عملًا فنيًا، اختلفت ما بين أفلام ومسلسلات ومسرحيات، كان من أمهم في التليفزيون:"سنبل بعد المليون"، "أهلا أهلا بالسكان"، "يوميات ونيس" من الجزء الأول إلى السابع، "مشوار إمرأة"، "فارس بلا جواد"، "الملك فاروق"، وفي السنيما:" الثأر"، "الطائرة المفقودة"، "إعدام ميت"، "العميل رقم 13"، "ناصر 56"، "جواز بقرار جمهوري".

5_استمر عطاوءه حتي بعد تقدمه في السن فلم يبتعد حسين عن الأضواء مثلما فعل الكثير من أبناء جيله، وشارك في الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية، اهمهم "جواز بقرار جمهوري" مع هاني رمزي وحنان ترك، و"الراجل الغامض بسلامته"، و"كف القمر".

6_توفي في 22 مايو2013 عن عمرٍ ناهز الـ 73 عام في أثناء تواجده بمنزله في بنها وسط أسرته إثر أزمة قلبية مفاجئة وحادة.

7_ شيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة، ودفن بمقابر السيدة نفيسة، وأقيم العزاء في مسجد أسد بن فرات بالدقي.