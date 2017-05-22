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بالصور.. ضبط رقيب شرطة لإقامته ورشة تصنيع أسلحة بمنزله في طنطا

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مصراوي Masrawy

ضبط ورشة تصنيع اسلحة (1)ضبط ورشة تصنيع اسلحة (1)

ضبط ورشة تصنيع اسلحة (2)ضبط ورشة تصنيع اسلحة (2)

ضبط ورشة تصنيع اسلحة (3)ضبط ورشة تصنيع اسلحة (3)

الغربية ـ مروة شاهين:

ألقت المباحث الجنائية، بمركز شرطة طنطا، اليوم الإثنين، القبض على رقيب شرطة أقام ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في منزله.

وردت معلومات للمقدم أحمد خيري جعيصة، رئيس المباحث الجنائية بمركز شرطة طنطا، بإدارة "رضا. س. ا"، 41 سنة، رقيب شرطة مقيم بقرية برما دائرة المركز، منزله ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

باستئذان النيابة العامة، تم إعداد حملة أمنية، وضبط المتهم وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع، و4 طبنجة معدلة 9 ملي وعدد كبير من إبر ضرب النار وأجزاء معدنية ومواسير معدنية، تستخدم في التصنيع و2 شنيور ومفكات وصاروخ.

تم اقتياد المتهم لديوان عام المركز، وحررت له الشرطة محضرا رقم 17102 جنايات مركز طنطا، وإحالته لنيابة مركز طنطا.

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