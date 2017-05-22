بتكلفة 250 مليون جنيه.. وضع حجر أساس مصنع "الكربونات" بالمنيا.. "صور"

المنيا- ريمون الراوي :



وضع عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، حجر أساس مصنع المنيا للكربونات بالمنطقة الصناعية، بتكلفة 250 مليون جنيه، بحضور المحاسب طلعت قسطور، رئيس الشركة المنفذة للمشروع، والمهندس محمود سعد، مدير عام المنطقة الصناعية.



وأكد "البديوي" أهمية دعم وتذليل جميع المشاكل أمام المستثمرين لفتح مجالات جديدة ومتنوعة للاستثمار لدعم الاقتصاد، وتوفير فرص عمل للشباب.

وقال "البديوي" إن المنيا تعد من أهم مناطق العالم التي تحتوى على خام "كربونات الكالسيوم" الذي يتم إنتاجه من الحجر الجيري، حيث تصل نسبة نقاء المادة الخام في محاجر المحافظة الواقعة شرق النيل 98%، ما يضعها قبلة للمشروعات التي تعمل في هذا المجال الحيوي.



يستهدف المصنع الذي يعمل بتكنولوجيا ألمانية، تصدير 200 ألف طن سنويًا إلى أسواق "إفريقيا وآسيا"، كما أنه يعد المصنع الأول في مصر باستثمارات أبناء المحافظة بنسبة 100% "استثمار مصري خالص"، ومن المقرر الانتهاء منه خلال عامين لتوفير من 200 إلى 250 فرصة عمل.