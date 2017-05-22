رقم قياسي واستعادة عرش.. أبرز ملامح قصص البطولة في الدوريات الأوروبية

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توج الملكي ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني "الليجا" موسم 2016-2017، بقيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، للمرة الثالثة والثلاثين في تاريخ المرينيجي، وذلك بعد تحقيقه الفوز في 29 لقاء وتعادله في 6 وخسارته في 3، مسجلآ 106 هدفًا فيما استقبلت شباكه 41 هدفًا، ليتوج رجال زيزو باللقب بعد غياب 5 مواسم، حيث آخر مرة توج الريال باللقب كان في موسم 2011-2012 بقيادة مدربه حينها البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأصبح زين الدين زيدان ثاني شخص يحقق لقب دوري أبطال أوروبا والليجا مع ريال مدريد كلاعب وكمدرب، بعد ميجيل مونيوز، كما أنه بات سادس شخص يحقق لقب الدوري الإسباني مع الريال كلاعب وكمدرب، بعد ميجيل مونيوز ولويس مولوني وخورخي فالدانو وديل بوسكي وشوستر.

في إنجلترا حقق البلوز تشيلسي بقيادة مديره الفني الإيطالي أنطونيو كونتي، لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للمرة الثانية في آخر ثلاث أعوام، وللمرة الخامسة في تاريخه بعد أن حقق لقب البريميرليج ( 2005 - 2006 - 2010 - 2015 - 2017 )، وبات البلوز أول فريق يربح 30 مباراة في موسم واحد في عهد البريميرليج.

وأصبح توتنهام هوتسبير خامس فريق يربح +400 مباراة في عهد الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعد مانشستر يونايتد (604) وأرسنال (525) وتشيلسي (516) وليفربول (478)، كما وصل توتنهام لهدفه الـ 1406 في عهد البريميرليج، فقط مانشستر يونايتد (1856) وآرسنال (1698) وتشيلسي (1645) وليفربول (1601) سجلوا أكثر.

كما أصبح هاري كين أصبح أول لاعب إنجليزي يحقق جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، في موسمين متتاليين منذ مايكل أوين في 1997/98 و1998/99، كما بات الدولي الإنجليزي ثاني لاعب من توتنهام هوتسبير يحقق جائزة هداف الدوري في موسمين متتاليين، بعد جيمي جريفز في 1963/64 و1964/65.

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من جانبه توج البيانكونيري يوفنتوس بقيادة مديره الفني ماسيميليانو أليجري، بلقب الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، للمرة الثالثة والثلاثين في تاريخه، وللمرة الخامسة على التوالي، كما بات السيدة العجوز أول فريق من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى يحقق ثنائية الدوري والكأس في 3 مواسم متتالية.

وفي فرنسا توج موناكو باللقب للمرة الأولى منذ عام 2000، والثامنة في تاريخه، وكسر موناكو الذي أصبح أول فريق يسجل في 31 مباراة بالدوري الفرنسي على التوالي (رقم قياسي)، هيمنة باريس سان جيرمان على اللقب، آخر 4 مواسم، وقدم موناكو، موسمًا استثنائيًا بالوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يغادر على يد يوفنتوس، ثم الوصول إلى نهائي كأس الرابطة قبل الخسارة أمام باريس سان جيرمان، كما ودَّع كأس فرنسا من نصف النهائي.

من جانبه أنهى بايرن ميونيخ موسم دوري الدرجة الأولى الألماني متوجا بلقب البوندسليجا بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليحصد لقبه الخامس على التوالي في رقم قياسي جديد، وحل لايبزيج الصاعد للمرة الأولى إلى البوندسليجا، في مركز الوصيف، فيما جاء هوفنهايم الذي يقوده أصغر مدرب في تاريخ دوري الدرجة الأولى الألماني «جوليان ناجلسمان» في المركز الرابع ليصعد إلى الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، كما عاد كولون للدوري الأوروبي للمرة الأولى منذ 25 عاما، في الوقت الذي نجا فيه هامبورج كالعادة من الهبوط.

وتوج نادي فينورد روتردام بلقب الدوري الهولندي للمرة الخامسة عشر في تاريخه، بعد غياب دام 18 عامًا وهو أول لقب في القرن لفينورد، في المقابل توج بنفيكا للمرة الثالثة على التوالي بالدوري البرتغالي وللمرة السادسة والثلاثين في تاريخه.