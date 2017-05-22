نقل الدفعة الثانية من سكان ماسبيرو لـ«الأسمرات» الأسبوع المقبل

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تبدأ محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الإسكان، الأسبوع المقبل، في نقل الدفعة الثانية من سكان مثلث ماسبيرو إلى حي الأسمرات، والذين يترواح عددهم من 25 إلى 30 أسرة.

وقال صبري حافظ، أحد سكان مثلث ماسبيرو، إنه كان من المفترض أن يتم نقل 28 أسرة في الدفعة الأولى ولكن من وقعوا بالفعل على العقود 14 فقط، وهناك 3 لم يوقعوا لأنهم ورثة ولا يوجد إعلان وراثة يثبت ملكيتهم للغرف، وهناك 11 أسرة لم يوقعوا لتملكهم وحدات سكنية من قبل تابعة لمحافظة القاهرة.

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جدير بالذكر أن محافظة القاهرة بدأت السبت الماضي في نقل الدفعة الأولى من سكان مثلث ماسبيرو ممن تقدموا برغبات لنقلهم إلى حي الأسمرات كبديل لهم عن الغرف التي يعيشون فيها بمثلث ماسبيرو.