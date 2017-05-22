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حجازي: وزارة التعليم محظوظة بمراكزها البحثية

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حجازي: وزارة التعليم محظوظة بمراكزها البحثية حجازي: وزارة التعليم محظوظة بمراكزها البحثية

التحرير

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قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة محظوظة بمراكزها البحثية.

 وأضاف حجازي الذي حضر نائبا عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بمؤتمر التنمية المستدامة وتحديات التعليم قبل الجامعي، أن الوزير اعتذر بسبب ظروف طارئة بسبب عمله بالوزارة، مشيرا إلى إن التعليم الأساسي الحقيقي يسهم في حرية اتخاذ القرار وأنه موطن بناء شخصية الفرد، مؤكدا أن من أهداف التنمية المستدامة هو تقديم تعليم منصف.

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وقال رئيس قطاع التعليم العام إن اتجاه الوزارة الحالي هو تحول الطلاب من التنافس على المجموع إلى البحث والتفكير وتحقيق استقلالية فكرية ليتمكن من تطوير ، مؤكدا أن الوزارة تسعى أيضا إلى تحقيق الاستثمار في التنمية البشرية. 

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التحرير

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