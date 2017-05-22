التعليم تضع 3 نماذج احتياطية لكل امتحان بالثانوية

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قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه يوجد من كل مادة امتحان 4 نسخ امتحانية يتم تسليمها إلى الجهات السيادية، ويتم اختيار نموذج واحد يسلم للطلاب والثلاثة الآخرين تكون نماذج احتياطية حال حدوث أي ظروف طارئة.

وأضاف حجازي في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أن خطابات الندب الخاصة بالمشاركين في العملية الامتحانية سوف توزع يوم 24 مايو الجاري.

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وأرسل رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، منشورًا عاجلًا لجميع مديريات التربية والتعليم التابعة للوزارة بالمحافظات، قرر من خلاله تحديد غدٍ الثلاثاء الموافق 23 مايو 2017 في تمام الساعة العاشرة صباحا موعدا لاجتماع جميع رؤساء لجان سير ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة لامتحان شهاده اتمام الدراسة بالثانوية العامة، علما بوجود مفوض من الإدارة العامة للامتحانات لتدريب السادة المرشحين والاجتماع بنفس المكان الذي تمت فيه لجان المقابلات الشخصية للسادة المرشحين من قبل.