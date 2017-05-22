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«البحوث التربوية»: التعليم عامل أساسي للقضاء على الفقر

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«البحوث التربوية»: التعليم عامل أساسي للقضاء على الفقر «البحوث التربوية»: التعليم عامل أساسي للقضاء على الفقر

التحرير

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قالت الدكتورة جيهان كمال مدير المركز القومي للبحوث التربوية، إن الدول المتقدمة تضع التعليم في أول أولوياتها، لافتة إلى أن المنافسة بين الدول أصبحت كبيرة في التعليم. 

وأكدت كمال، في كلمتها بـمؤتمر التنمية المستدامة وتحديات التعليم قبل الجامعي، أننا نحتاج إلى نظم تعليمية حديثة والوصول إلى حلول لمشكلات التعليم في ، مشددة على أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان وأنه عامل أساسي للقضاء على الفقر، مشيرة إلى أن تطوير التعليم يحتاج إلى التفاف المجتمع كله حوله بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع المدني لأن التعليم مشروع مصر القومي.

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وقالت جيهان أن محاور المؤتمر "تحقيق تعليم ابتدائي وثانوي منصف ومجاني"، ورعاية الطفولة المبكرة، وضمان الجودة للتعليم والتدريب المهني بالإضافة إلى محو الأمية للشباب والكبار.

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