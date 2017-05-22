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برلماني منتقدا الحكومة: «ما بنشوفش إلا تصريحات دون تنفيذ»

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برلماني منتقدا الحكومة: «ما بنشوفش إلا تصريحات دون تنفيذ» برلماني منتقدا الحكومة: «ما بنشوفش إلا تصريحات دون تنفيذ»

التحرير

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انتقد علاء سلام، أمين لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تأخر في العمل على برنامج الحماية الاجتماعية للفقراء في ظل زيادة معدلات التضخم لـ32.6%، والارتفاع الجنوني للأسعار دون رقابة حقيقية على الأسواق، مضيفا "ولا نرى إلا تصريحات حكومية دون تنفيذ".

وطالب "سلام"، في بيان له اليوم الإثنين، الحكومة بإنشاء مجمعات استهلاكية تابعة لوزارة في مخلف القرى؛ لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بسعر مناسب، متسائلا "أين خطة الحكومة لتوفير السلع في رمضان بسعر مناسب؟".

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كما طالب النائب البرلماني بإعفاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة - خاصة الغذائية - من الضرائب، وتوفير القروض لها بفائدة قليلة؛ مساعدة لهم للعمل والإنتاج وتوفير السلع بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى زيادة عدد العاملين بجهاز حماية المستهلك لزيادة الرقابة.

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التحرير

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