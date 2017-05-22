المالية تبحث مع البنك الأسيوي تمويل مشروعات في البنية التحتية

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تستضيف القاهرة اليوم الاثنين، وفدًا من كبار المسئولين بالبنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث يلتقي عمرو الجارحي وزير المالية ومحافظ مصر في البنك الأسيوي بالسيد يو أخيم فون أمسبرج نائب رئيس البنك للسياسات والاستراتيجيات والوفد المرافق له.

وقال عمرو الجارحى وزير المالية فى بيان له، اليوم الاثنين: إن "الزيارة تعد الأولى لوفد من البنك الأسيوى منذ تأسيسه عام 2015، وتستهدف بحث فرص الاستثمار بمصر والآليات المختلفة لتمويل بعض المشروعات بقطاع البنية التحتية التي تركز عليها مصر حاليًا، حيث تهدف الزيارة إلى الاتفاق على المشروعات التى يمكن للبنك المساهمة في تمويلها خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في الاجتماع أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والذي تم انتخابه مديرًا تنفيذيًا لمجموعة الدول غير الأسيوية والأوروبية الأعضاء بالبنك الأسيوى، ومن مهامه تمثيل وتقديم مقترحات الدول التي يمثلها الجانب المصري، إلى جانب تنسيق المواقف فيما يتعلق بإدارة العمل التنفيذي بالبنك والموافقة على تمويل المشروعات المقدمة.

وأكد "الجارحي" على اهتمام وفد البنك الأسيوي بلقاء مسئولي الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، نظرًا لكونه أحد أكبر المشروعات التي تنفذها الحكومة المصرية والتي تتيح فرص استثمارية هائلة في الأنشطة والقطاعات التي تتوافق مع الأولويات الاستراتيجية للبنك، بالإضافة إلى اهتمام الوفد بزيارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيلتقون مع المدير التنفيذي لمشروع العاصمة الإدارية لدراسة إمكانية وفرص تمويل مشروعات البنية التحتية للعاصمة الجديدة، وهو المشروع الذي يتوافق مع أحد أهم محاور سياسات البنك الأسيوى

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وأشار إلى الترتيب لعقد اجتماع للوفد مع نائب محافظ البنك المركزي للإطلاع على آخر تطورات السياسة النقدية، إلى جانب عقد اجتماعات أخرى مع كبار المسئولين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدراسة إمكانية المشاركة في تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تستهدفها مصر خلال الفترة القادمة.

كما سيلتقي الوفد لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي، وكذلك قيادات بنكي الأهلى ومصر للتعرف على آليات التمويل المختلفة التي يقدمها الجهاز المصرفي المصري لمشروعات البنية التحتية بشكل عام، ودراسة إمكانية وضع أطر للتعاون البناء في هذا الصدد مع البنك الأسيوي، كما سيجتمع وفد البنك الأسيوي مع ممثلي البنوك الدولية في مصر مثل (البنك الدولي والبنك الأوربي لإعادة التعمير والإنشاء) وكذلك مع قيادات المجموعة المالية (هيرميس)، وأيضًا مع عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، وذلك للتعرف على المشروعات التي تعمل الوحدة على تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والمعروفة باسم "P.P.P".

وتكتسب تلك الزيارة أهمية خاصة نظرًا لأنها تسبق اجتماع مجلس محافظي البنك الأسيوي والمقرر عقده بكوريا الجنوبية الشهر المقبل، والذي سيمثل مصر في هذا الاجتماع وزير المالية عمرو الجارحي بصفته محافظ مصر في البنك الأسيوي.

وكان قد تم تأسيس البنك الأسيوى عام 2015، وانضمت مصر إليه كعضو غير مؤسس إقليمي عام 2016، ويضم البنك حاليًا نحو 57 عضوًا منهم 37 عضوًا إقليميًا و20 عضو غير إقليمي بينهم مصر.