«المالية»: الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد تصل في رمضان

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أعلن الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد والبالغ قيمتها نحو 1.25 مليار دولار من المتوقع أن تصل خلال شهر رمضان المبارك الموافق منتصف يونيو المقبل.

أضاف معيط، في بيان صحفي، الإثنين، أن موافقة صندوق النقد الدولى على القرض بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد المصري، مما يساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب.

وكانت قد أنهت بعثة صندوق النقد الدولى الأسبوع الماضى زيارتها لمصر برئاسة كريس جارفيس، والتي استمرت نحو 10 أيام، حيث أجرى وفد الصندوق مبحاثات مع عدد من وزراء الحكومة ومسؤلى البنك المركزي، لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وذلك للحصول على الشريحة الثانية من القرض والبالغ قيمتها نحو 1.25 مليار دولار.

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وقال جارفيس: إن "اتفاق الخبراء يؤكد ثقة موظفي صندوق النقد الدولي في استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح، كما يشير إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة والبنك المركزى لإنعاش الاقتصاد"، مشيرًا إلى أن إنجاز مراجعة برنامج الحكومة يتتبعه توفير 895.48 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي نحو 1.25 مليار دولار، ليصل إجمالي ما صرفه الصندوق لمصر نحو 4 مليارات دولار.

ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى في نوفمبر الماضي على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنوياً، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغ قيمتها 2.75 مليار دولار في ديسمبر الماضى.

وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين لإنعاش الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، حيث أنها تترقب تمويلات ثنائية أخرى موازية لقرض صندوق النقد الدولى من الصين والإمارات ومجموعة السبع بنحو 6 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية، فضلًا عن إصدار سندات دولية وتدبير تمويل مصرفي من البنوك التجارية.

