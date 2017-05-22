أخبار عاجلة

شاهد| 3 فضائح جديدة تفجرها ريم البارودي عن أحمد سعد وسمية الخشاب.. الثانية صادمة -
بث مباشر| السيسي يصل دمياط لافتتاح بعض المشروعات التنموية -
السيسي يفتتح بعض المشروعات القومية بدمياط -
أسرة «رونالدو» تغادر مطار الغردقة عائدة لبلادها -
كيفية تسجيل علاج فيروس سى من خلال موقع التأمين الصحى -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول -
غرق شاب في مياه ترعة السلام أثناء السباحة -
ترامب يصل قصر الرئاسة الفلسطينية للقاء عباس -
مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«المالية»: الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد تصل في رمضان

Google+ Print
«المالية»: الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد تصل في رمضان «المالية»: الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد تصل في رمضان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد والبالغ قيمتها نحو 1.25 مليار دولار من المتوقع أن تصل خلال شهر رمضان المبارك الموافق منتصف يونيو المقبل.

أضاف معيط، في بيان صحفي، الإثنين، أن موافقة صندوق النقد الدولى على القرض بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد المصري، مما يساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب.

وكانت قد أنهت بعثة صندوق النقد الدولى الأسبوع الماضى زيارتها لمصر برئاسة كريس جارفيس، والتي استمرت نحو 10 أيام، حيث أجرى وفد الصندوق مبحاثات مع عدد من وزراء ومسؤلى البنك المركزي، لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وذلك للحصول على الشريحة الثانية من القرض والبالغ قيمتها نحو 1.25 مليار دولار.

شاهد أيضا

وقال جارفيس: إن "اتفاق الخبراء يؤكد ثقة موظفي صندوق النقد الدولي في استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح، كما يشير إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة والبنك المركزى لإنعاش الاقتصاد"، مشيرًا إلى أن إنجاز مراجعة برنامج الحكومة يتتبعه توفير 895.48 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي نحو 1.25 مليار دولار، ليصل إجمالي ما صرفه الصندوق لمصر نحو 4 مليارات دولار.

ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى في نوفمبر الماضي على إقراض نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنوياً، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغ قيمتها 2.75 مليار دولار في ديسمبر الماضى.

وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين لإنعاش الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، حيث أنها تترقب تمويلات ثنائية أخرى موازية لقرض صندوق النقد الدولى من الصين والإمارات ومجموعة السبع بنحو 6 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية، فضلًا عن إصدار سندات دولية وتدبير تمويل مصرفي من البنوك التجارية.
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية

مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "نجاح الموجي" ... نجم التلقائية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "نجاح الموجي" ... نجم التلقائية

مصر تدين الحادث الإرهابي بمدينة مانشستر البريطانية

مصر تدين الحادث الإرهابي بمدينة مانشستر البريطانية