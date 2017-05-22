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بالفيديو || جهاز أشعة يشفط مريض في مستشفى بنها الجامعي .. والخسائر مليون جنيه

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بالفيديو || جهاز أشعة يشفط مريض في مستشفى بنها الجامعي .. والخسائر مليون جنيه بالفيديو || جهاز أشعة يشفط مريض في مستشفى بنها الجامعي .. والخسائر مليون جنيه

في واقعة غريبة بمستشفى الجامعة ببنها وبالتحديد في قسم الأشعة، تعرضت مريضة للشفط من خلال جهاز أشعة الرنين المغناطيسي، وذلك أثناء إجراءها لأشعة في ساعة مبكرة من صباح اليوم حيث كشف أحد الصحفيين في برنامج 90 دقيقة الليلة مفاجآت حول تلك الواقعة.

حيث أكد أن هذا الجهاز الموجود بالمستشفى هو تبرع من البنك الأهلي المصري، ويتم تشغيله داخل المستشفى من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساءً، وأن ذلك بروتوكول متفق عليه داخل المستشفى للحفاظ على كفاءة الجهاز، إلا أن بعض العاملين داخل المستشفى قرروا عمل إشاعة لسيدة مريضة، وذلك الساعة الرابعة فجراً بالمخالفة لقوانين المستشفى وكذلك بروتوكول عمل الجهاز.

وقد تسبب ذلك في شفط الحالة لمدة ربع ساعة، مما أدى إلى تعطل خزان الهيليوم بالجهاز والذي يحتاج إلى مليون جنيه لإصلاحه وأكد الصحفي أن المريضة ترتبط بقرابة بأحد العاملين بالمستشفى.

 

 

المصدر : فايف

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