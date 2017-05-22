الأناقة والقوة.. أسعار سيارات «بيجو» المستعملة في مصر

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​استعادت السيارات المستعملة رونقها من جديد فى السوق المصرية بعد ارتفاع أسعار السيارات في الآونة الأخيرة، خاصة بعدما سادت حالة رواج في السوق نظرًا للإقبال الشديد من جانب الجمهور على شراء الإصدارات الجديدة بسبب شركتي سيارات الأجرة "أوبر وكريم"، بالإضافة إلى تعويم الجنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وفي هذا السياق، نقدم صورة عن أسعار السيارات المستعملة لشركة "بيجو" الفرنسية خلال الفترة الأخيرة.

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دخلت السوق المصري كواحدة من الإصدارات الجديدة للشركة الفرنسية، والتي استطاعت أن تكون نوذج للسيارات الرياضية متعددة الأغراض التي تراهن عليها "بيجو" في السوق المصري، وتعرض موديلاتها منذ عام 2015 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 260 ألف وتتصاعد تدريجيًا حتى 380 ألف جنيه

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واحدة من الإصدارات القديمة والعريقة داخل السوق المصري، والتي ظهرت في ثمانينات القرن الماضي، ولا تزال السيارة تعرض في السوق المصري بأسعار لا تتجاوز 20 ألف جنيه.

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ظهرت في بداية الألفية الجديدة، واحتلت مكانة طيبة في مصر، وتعرض في الوقت الحالي بسوق السيارات بأسعار تتراوح من 50 ألف إلى 60 ألف جنيه بحد أقصى.

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استطاعت أن تكون نوذج للسيارات الرياضية متعددة الأغراض التي تراهن عليها "بيجو" في السوق المصري، وتعرض موديلاتها منذ عام 2011 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 200 ألف وتتصاعد تدريجيًا حتى 500 ألف جنيه

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ممثلة الإصدارات السيدان الأولى للشركة الفرنسية، والتي استطاعت أن تنافس بقوة على الزعامة في السوق المصري، وتعرض السيارة التي ظهرت في 2014 بأسعار تبدأ من 150 ألف وتتصاعد تدريجيًا 260 ألف جنيه.

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رغم إيقاف إنتاجها، إلّا أنها لا تزال تتواجد بقوة في الشارع، وتعرض موديلاتها منذ عام 2007 وحتى 2011 بأسعار تبدأ من 130 ألف وحتى 200 ألف جنيه.