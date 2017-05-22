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رئيس جامعة المنيا: ممنوع الأسئلة السياسية ولا "الأهلي والزمالك" في الامتحانات.. "صور"

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مصراوي Masrawy

رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان الامتحان (1)رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان الامتحان (1)

رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان الامتحان (2)رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان الامتحان (2)

رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان الامتحان (3)رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان الامتحان (3)

رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان الامتحان (4)رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان الامتحان (4)

رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان الامتحان (5)رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان الامتحان (5)

رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان الامتحان (6)رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان الامتحان (6)

رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان الامتحان (10)رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان الامتحان (10)

رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان الامتحان (9)رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان الامتحان (9)

رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان الامتحان (7)رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان الامتحان (7)

رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان الامتحان (8)رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان الامتحان (8)

المنيا - ريمون الراوي:

أكد الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، على المراقبين والملاحظين بعدم السماح للطلاب بدخول الامتحانات بالتليفون المحمول، منعًا لحدوث حالات الغش.

وأشار الدكتور جمال أبو المجد، إلى منع الأسئلة السياسية بالجامعات نهائيًا، موضحًا أن "الأستاذ الذي يطرح أسئلة سياسية وقضايا مجتمعية ورياضية خلافية يتعرض للمساءلة القانونية بالجامعة، ضاربًا المثل بـ(الأهلى والزمالك)، أو (مسيحي ومسلم)".

وأوضح "أبو المجد أن القضايا الخلافية تُحْدِث المشكلات فى أحيانٍ كثيرة، مطالبًا أساتذة المواد بعرض وجهة نظره أو اتجاهاته السياسية بورقة الأسئلة، بحيث يكون الامتحان مجردًا، ويقيس مدى استيعاب الطلاب للمقررات التي تعرضوا لها خلال فترة الدراسة ويقيس مهاراتهم.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس جامعة المنيا، امتحانات الفرق النهائية لكليات العلوم والصيدلة والتي بدأت امتحاناتها أمس، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية طبقًا للقواعد واللوائح التعليمية وتطبيق معايير الجودة والاعتماد على أوارق الاسئلة، وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية الدكتور مصطفى عبد النبي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد جلال عميد كلية العلوم، والدكتور جمال فضل عميد كلية الصيدلة ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب وأساتذة المادة الممتحنة.

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