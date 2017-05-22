بالصور.. محافظ سوهاج: استراد 150 فدانا قيمتها 18 مليون جنيه بجرجا

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، نجاح الوحدة المحلية بمركز ومدينة جرجا في التعامل مع 800 فدان خارج الزمام بالظهير الصحراوي، منها 650 فدان تم تقنين أوضاعها، واسترداد 150 فدانا من واضعي اليد على أملاك الدولة بغرب جرجا، تقدر قيمتها الحالية بـ 18 مليون جنيه.

كما تمت إزالة الاعتداءات على 150 فدانا أخرى، كانت مخصصة لإقامة مزرعة دواجن، وإزالة 1000 متر مربع مبان على أملاك دولة داخل الزمام.

وأضاف المحافظ أنه جار استكمال أعمال حملات الإزالة، وتقنين أوضاع الجادين من واضعي اليد بنطاق المحافظة، مشيراً إلى نجاح الحملات المكبرة بجميع مراكز ومدن المحافظة في تحقيق أهدافها حتى الآن.