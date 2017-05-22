أخبار عاجلة

شاهد| 3 فضائح جديدة تفجرها ريم البارودي عن أحمد سعد وسمية الخشاب.. الثانية صادمة -
بث مباشر| السيسي يصل دمياط لافتتاح بعض المشروعات التنموية -
السيسي يفتتح بعض المشروعات القومية بدمياط -
أسرة «رونالدو» تغادر مطار الغردقة عائدة لبلادها -
كيفية تسجيل علاج فيروس سى من خلال موقع التأمين الصحى -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول -
غرق شاب في مياه ترعة السلام أثناء السباحة -
ترامب يصل قصر الرئاسة الفلسطينية للقاء عباس -
مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ سوهاج: استراد 150 فدانا قيمتها 18 مليون جنيه بجرجا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

استراد 150 فدانا قيمتها 18 مليون جنيه (1)استراد 150 فدانا قيمتها 18 مليون جنيه (1)

استراد 150 فدانا قيمتها 18 مليون جنيه (2)استراد 150 فدانا قيمتها 18 مليون جنيه (2)

استراد 150 فدانا قيمتها 18 مليون جنيه (3)استراد 150 فدانا قيمتها 18 مليون جنيه (3)

استراد 150 فدانا قيمتها 18 مليون جنيه (4)استراد 150 فدانا قيمتها 18 مليون جنيه (4)

استراد 150 فدانا قيمتها 18 مليون جنيه (5)استراد 150 فدانا قيمتها 18 مليون جنيه (5)

استراد 150 فدانا قيمتها 18 مليون جنيه (6)استراد 150 فدانا قيمتها 18 مليون جنيه (6)

استراد 150 فدانا قيمتها 18 مليون جنيه (8)استراد 150 فدانا قيمتها 18 مليون جنيه (8)

استراد 150 فدانا قيمتها 18 مليون جنيهاستراد 150 فدانا قيمتها 18 مليون جنيه

استراد 150 فدانا قيمتها 18 مليون جنيه (7)استراد 150 فدانا قيمتها 18 مليون جنيه (7)

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، نجاح الوحدة المحلية بمركز ومدينة جرجا في التعامل مع 800 فدان خارج الزمام بالظهير الصحراوي، منها 650 فدان تم تقنين أوضاعها، واسترداد 150 فدانا من واضعي اليد على أملاك الدولة بغرب جرجا، تقدر قيمتها الحالية بـ 18 مليون جنيه.

كما تمت إزالة الاعتداءات على 150 فدانا أخرى، كانت مخصصة لإقامة مزرعة دواجن، وإزالة 1000 متر مربع مبان على أملاك دولة داخل الزمام.

وأضاف المحافظ أنه جار استكمال أعمال حملات الإزالة، وتقنين أوضاع الجادين من واضعي اليد بنطاق المحافظة، مشيراً إلى نجاح الحملات المكبرة بجميع مراكز ومدن المحافظة في تحقيق أهدافها حتى الآن.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول

وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول

غرق شاب في مياه ترعة السلام أثناء السباحة

غرق شاب في مياه ترعة السلام أثناء السباحة

ترامب يصل قصر الرئاسة الفلسطينية للقاء عباس

ترامب يصل قصر الرئاسة الفلسطينية للقاء عباس

مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية

مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية