بالصور.. إزالة 27 حالة تعد على نهر النيل في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

تمكن رجال الأمن بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بالمنيا، اليوم الإثنين، من إزالة 27 حالة تعد مقامة على مجرى نهر النيل بدائرة مركز ملوي جنوبي المنيا، خلال حملة لإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل.

شكلت الحملة تحت إشراف اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، وجاءت حالات التعدي بين بناء مخالف وأعمدة خرسانية وأساسات مباني، فحررت محاضر مخالفة للمتعدين، واتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.