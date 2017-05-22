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بالصور.. افتتاح قاعة متحف الأديب الصيني "كوموجو" بجامعة قناة السويس

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مصراوي Masrawy

افتتاح قاعة متحف كوموجو (1)افتتاح قاعة متحف كوموجو (1)

افتتاح قاعة متحف كوموجو (2)افتتاح قاعة متحف كوموجو (2)

افتتاح قاعة متحف كوموجو (3)افتتاح قاعة متحف كوموجو (3)

افتتاح قاعة متحف كوموجو (4)افتتاح قاعة متحف كوموجو (4)

افتتاح قاعة متحف كوموجو (5)افتتاح قاعة متحف كوموجو (5)

افتتاح قاعة متحف كوموجو (6)افتتاح قاعة متحف كوموجو (6)

الاسماعيلية_انجي هيبة:

افتتح الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، وقنصل الصين بالإسكندرية، اليوم الإثنين، قاعة العرض المتحفي للأديب والشاعر الصيني الكبير "كوموجو"، في المبنى الجديد لمعهد كنفوشيوس بالجامعة، بالتعاون مع أكاديمية العلوم الاجتماعية بالصين، كأحد ثمار مبادره الحزام والطريق.

حضر الافتتاح الدكتور عاطف أبو النور، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، ولفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي الصيني بالقاهرة.

وتعتبر قاعه الأديب كوموجو، أول قاعة عرض متحفي في العالم خارج الصين، لأن الشاعر الذي عاش بين عامي ١٨٨٢ و١٩٧٢، هو رمز للصداقة بين والصين، ومحب لمصر ونيلها وشعبها، ووقوفه إلى جانب مصر خلال العدوان الثلاثي عليها عام ١٩٥٦، واتخذ من قلمه سلاحا يدافع به عن حق مصر في قناة السويس، من خلال أشعاره، وتنبؤه بدحر عزيمة المصريين للعدوان.

ونجح رئيس جامعة القناة خلال زيارته الأخيرة للصين، ديسمبر الماضي، في إقناع الجانب الصيني بأن يكون لهذا الشاعر العاشق لمصر قاعة عرض خارج الصين، تقديرا لقلمه وفنه وموقفه المساند لمصر.

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