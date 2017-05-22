ضبط 24 طن سكر مجهول داخل مخزن بالزاوية الحمراء - (صور)

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

نجح رجال مباحث التموين بالعاصمة، اليوم الاثنين، في ضبط صاحب مخزن مواد غذائية، لقيامه بتخزين كمية من السكر مجهول المصدر بغرض بيها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث التموين بالمديرية مفادها أن " مصطفي . م ، 48 سنة " صاحب مخزن مواد غذائية بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء ، يحوز كمية كبيرة من المواد الغذائية بالمخزن ملكه بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

باستهداف المخزن المشار إليه أمكن ضبطه وعثر بداخله علي كمية من المواد الغذائية وزنت ( 24 طن سكر ) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق .