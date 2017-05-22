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بالفيديو || خمور وراقصات في مركز شباب تابع لوزارة الشباب والرياضة وأول رد رسمي من المسؤولين عن الواقعة التي أثارت غضباً واسعاً ببني عبيد

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بالفيديو || خمور وراقصات في مركز شباب تابع لوزارة الشباب والرياضة وأول رد رسمي من المسؤولين عن الواقعة التي أثارت غضباً واسعاً ببني عبيد بالفيديو || خمور وراقصات في مركز شباب تابع لوزارة الشباب والرياضة وأول رد رسمي من المسؤولين عن الواقعة التي أثارت غضباً واسعاً ببني عبيد

في واقعة أثارت غضب مسؤولي وزاراة الشباب والرياضة بالدقهلية، قام مسؤولي مركز شباب أبو عبيد بالدقهلية، بإقامة فرح بالمركز، وكان به راقصات وخمور وأعمال خليعة ومنافية للآداب، الأمر الذي جعل وكيل وزارة الشباب والرياضة يتخذ قراراً حاسماً ضد الواقعة.

وقال رمضان شوربة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وأنه تم اتخاذ قراراً فورياً ضد الواقعة المذكورة، وإحالة جميع المسؤولين عن الفرح الذي تضمن خمور وراقصات للتحقيق الفوري، كما تم فسخ التعاقد مع متعهد صالة الأفراح.

وخلال مداخلة هاتفية لوكيل الوزارة مع برنامج “العاشرة مساءً” الذي يذاع على قناة “دريم” أكد شوربة أن ما حدث بمركز شباب بني عبيد أمر مقزز ولن يمر مرور الكرام، وأشار إلى أن مراكز الشباب والأندية خاصة بتربية النشئ وصناعة الأبطال في الألعاب الفردية والجماعية.

 

 

المصدر : فايف

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