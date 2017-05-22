بالصور.. اعتصام العاملين بشركة "ستار" للملابس بالإسماعيلية للمطالبة بصرف رواتبهم

الإسماعيلية ـ إنجي هيبة:

دخل العاملون بشركة "ستار أباريل إيجيبت" لتصنيع الملابس بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، اليوم الإثنين، في اعتصام مفتوح عن العمل، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية لنحو شهرين وتردي أوضاع الشركة، وتوقفها عن العمل.

وقال العاملون لـ"مصراوي" إن 280 عاملا مهددون وأسرهم بالتشريد، بسبب تعنت صاحب المصنع في صرف رواتبهم، التي لم يحصلوا عليها منذ شهرين.

وأضاف العاملون أن الشركة تعمل منذ عام 2008، وبدأت الأوضاع تسوء منذ أن اشتراها أحد المستثمرين المصريين عام 2012، حيث تأخر الرواتب، حتىى توقفها تماماً منذ شهرين.

وطالبوا صاحب الشركة بسرعة صرف مستحقاتهم المالية قبل شهر رمضان، مؤكدين أن سوء الأوضاع دفع الكثير من العمال لترك الشركة، حيث انخفض عددهم من 400 إلى 280 عاملا.

وأكدوا تقديم شكاوى وتحرير محاضر بأمن الموانئ وبمكتب العمل دون استجابة، أو اتخذا أي إجراءات لحماية حقوق العاملين.