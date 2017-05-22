بالصور.. استرداد 81 مليون و993 ألف متر من أراضي الدولة بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

نجحت جهود سلطات محافظة الأقصر من خلال الحملات المكبرة خلال 48 ساعة الماضية في تنفيذ أكثر من 923 قرار إزالة تعديات وإشغالات بمساحة 81 مليون و993 ألف متر على مئات الأفدنة، كما رصدت الحملات أكثر من 779 فدانًا مزروعة بأشجار وزراعات مختلفة، ولم تتعرض الأراضي المزروعة للإزالة، ويجري بحث تقنين أوضاع واضعي اليد عليها.

ووجهت مختلف أجهزة المحافظة ضربة قوية للمتعدين لاسترداد حقوق الدولة والضرب بيد من حديد على المتعدين والمخالفين في جميع مدن الأقصر عن طريق الحملات المكبرة التي شنتها سلطات المحافظة واستهدفت إزالة تعديات علي أراضي خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية وأراضي إصلاح زراعي وتعديات على أراضي ملك لوزارة الأوقاف واستغلال لأراضي خاصة بهيئة السكك الحديدية وتعديات على مئات الافدنة وأراضي أملاك الدولة.

من جانبه وجه المهندس محمد بدر، محافظ الأقصر، الشكر لجميع الأجهزة المشاركة في حملات استرداد حقوق الدولة، مؤكدًا استمرار الحملات وبشكل يومي حتي استعادة آخر شبر من أراضي أملاك الدولة وإزالة جميع التعديات دون رأفة مع المخالفين، لافتًا إلى بحث موقف تقنين أوضاع البعض في حالة التأكد من جديتهم.

وأعرب المحافظ عن تقديره لجهود قيادات الحملات اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، واللواء حاتم زين العابدين، سكرتير عام المحافظة واللواء علي الجزار، سكرتير مساعد المحافظة وللقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وجميع أجهزة المحليات لجهودهم في الحملات المكثفة التي تستهدف إعادة حقوق الدولة من مغتصبي الأراضي أملاك الدولة.