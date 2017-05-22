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بالصور.. إزالة 955 حالة اعتداء على أملاك الدولة بالفيوم

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مصراوي Masrawy

ازالة تعديات الأراضي (1)ازالة تعديات الأراضي (1)

ازالة تعديات الأراضي (2)ازالة تعديات الأراضي (2)

ازالة تعديات الأراضي (3)ازالة تعديات الأراضي (3)

ازالة تعديات الأراضي (4)ازالة تعديات الأراضي (4)

الفيوم - حسين فتحي:

أعلن الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، إزالة 139 حالة اعتداء بالزراعة والبناء على أرض الدولة، على مساحة 3429 فدانًا، بالإضافة إلى593 حالة بناء على 89237,5 متر بمراكز الفيوم.

كما أزالت المحافظة 223 حالة اعتداء بالبناء على أرض الدولة في نطاق المحافظة، بإجمالي مساحة 77807,73 متر مربع.

وأكد محافظ الفيوم استمرار حملات إزالة التعديات على أرض الدولة والحفاظ على المال العام، مشيرًا إلى التنسيق الدائم مع جميع الأجهزة الرقابية وقوات الجيش والشرطة، لإزالة كافة الاعتداءات وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

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