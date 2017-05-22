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بعد "ساعة ونص".. عودة حركة القطارات في سوهاج إلى طبيعتها

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بعد "ساعة ونص".. عودة حركة القطارات في سوهاج إلى طبيعتها بعد "ساعة ونص".. عودة حركة القطارات في سوهاج إلى طبيعتها

مصراوي Masrawy

السكك الحديدية

سوهاج - عمار عبد الواحد:

عادت حركة القطارات بمحافظة سوهاج، اليوم الإثنين، بعد توقفها ساعة و30 دقيقة، بسبب عطل في قطار بمحطة السكك الحديدية في الحمادية.

وتبين بفحص القطار بمعرفة مهندسين من هيئة السكة الحديد، أن توقف القطار بسبب عطل فني بالجرار، فضم مسئولو هيئة السكك الحديدية جرار الإمداد، الذي استأنف سيره بعد تأخره ساعة و30 دقيقة.

أسفر الحادث عن تأخر القطارين رقمي 2012 VIP "القاهرة - أسوان" لمدة "40" دقيقة، و 80 مميز "القاهرة - أسوان" لمدة "30" دقيقة.

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