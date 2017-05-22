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اكثر من 20 جريحا في انفجار قنبلة في مستشفى عسكري في بانكوك

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اكثر من 20 جريحا في انفجار قنبلة في مستشفى عسكري في بانكوك اكثر من 20 جريحا في انفجار قنبلة في مستشفى عسكري في بانكوك

مصراوي Masrawy

دورية للشرطة في محطة للقطارات في بانكوك في 20 نيسا

(ا ف ب): 

انفجرت قنبلة صغيرة في مستشفى عسكري في بانكوك اليوم، الإثنين، ما أسفر عن سقوط أكثر من عشرين قتيلا، في يوم الذكرى السنوية الثالثة على الانقلاب العسكري.

وقال المسؤول في الشرطة لصحفيين حسب العناصر الاولى للتحقيق يمكنني القول انها قنبلة.

وأضاف "هناك اكثر من عشرين جريحا".

ووقع الانفجار في صالة الانتظار في المستشفى حيث ينتظر المرضى وعائلات العسكريين والمدنيون لتسلم الادوية.

وأعلن المستشفى انه لم يتم إخلاء المستشفى لان الانفجار صغير.

ووقع الانفجار في الذكرى الثالثة للانقلاب الذي استولى فيه العسكريون على السلطة وقاموا بالحد من الحريات المدنية وأخمدوا اي محاولة للمعارضة.

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