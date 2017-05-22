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بالصور- حفل تخرج بإحدى الكليات على طريقة "أفيشات" الأفلام

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مصراوي Masrawy

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كتبت- ميرا ماهر

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، عشرات الصور لاحتفال تخريج الدفعة الجديدة لطلاب تجارة قسم اللغة الإنجليزية، جامعة قناة السويس، بالإسماعيلية.

بدأ الحفل صباح الأحد واستمر حتى نهاية اليوم، حيث ضم برنامج الحفل، فقرات متنوعة من الدي جي والأغاني الشعبية.

وجاء الحفل الذى أقيم تحت اسم "White Party" بشكل غير مألوف حيث حرص الحضور على التقاط الصور التي تعبر عن المسمى من خلال "بوستر" للطلاب، يرتدون فيه الملابس البيضاء.

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